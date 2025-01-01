Меню
Смотреть белорусские военные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть белорусские сериалы военные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром белорусских сериалов военных фильмов.
Снайпер: Последний выстрел
военный, боевик 2015, Беларусь
5.0
Пороги
драма, военный 2015, Россия/Беларусь
0.0
Сын отца народов
драма, военный, исторический 2013, Россия/Украина/Беларусь
6.0
Смерть шпионам: Ударная волна
военный 2013, Беларусь/Россия/Украина
6.0
Смерть шпионам. Скрытый враг
военный 2012, Беларусь/Украина
6.0
Крепость
драма, военный 2011, Россия/Беларусь
0.0
Покушение
драма, боевик, военный 2010, Беларусь
4.0
В июне 41-го
военный 2008, Россия/Беларусь
4.0
Последний бронепоезд
военный, боевик 2006, Россия/Беларусь
5.0
На безымянной высоте
военный 2004, Беларусь/Россия
6.0
