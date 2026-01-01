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Легенда о героях галактики: Новый тезис
боевик, аниме , фантастика, военный
2018, Япония
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Медное солнце
драма, военный, мини-сериал
2018, Россия
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