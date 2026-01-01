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Япония
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Японские сериалы 2025 года — смотреть онлайн
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На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы 2025 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов 2025 года.
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Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
8.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Клеватесс
аниме , боевик, приключения
2025, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
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Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Яростный боец Уродомен
боевик, приключения, фэнтези, дорама
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
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Домашний репетитор герцогини
аниме , драма
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
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Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
комедия, приключения, аниме
2025, Япония
5.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик
2025, Япония
5.0
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•••
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Твоя форма
аниме
2025, Япония
5.0
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ИНН 7722742614
Звезды классики
аниме , драма, музыка
2025, Япония
5.0
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Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал
2025, Япония
0.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Готовка Ферма
аниме , драма
2025, Япония
0.0
Реклама 18+
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Леди со странным вкусом и безумный герцог
аниме , фэнтези, мелодрама
2025, Япония
0.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью
приключения, аниме , фэнтези
2025, Япония
0.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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