Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Япония 2024

Японские сериалы 2024 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы 2024 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов 2024 года.
Дандадан
Дандадан
аниме 2024, Япония
8.0
Самый известный диктор создаёт самый великий в мире клан
Самый известный диктор создаёт самый великий в мире клан
аниме 2024, Япония
7.0
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези 2024, Япония
6.0
Аля иногда кокетничает со мной по-русски
Аля иногда кокетничает со мной по-русски
комедия, аниме , мелодрама 2024, Япония
6.0
Томбо!
Томбо!
драма, аниме , спорт 2024, Япония
6.0
Волшебница и злой офицер
Волшебница и злой офицер
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
6.0
Моя подруга-олениха Нокотан
Моя подруга-олениха Нокотан
комедия, аниме , мини-сериал 2024, Япония
6.0
Плачущий призрак на пенсии
Плачущий призрак на пенсии
аниме 2024, Япония
6.0
Высокоскоростная этуаль
Высокоскоростная этуаль
аниме , спорт 2024, Япония
5.0
Хайгакура
Хайгакура
боевик, аниме , фэнтези 2024, Япония
5.0
Эльф не может похудеть
Эльф не может похудеть
комедия, аниме 2024, Япония
5.0
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс
В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп
«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше