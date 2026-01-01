Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно

10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс