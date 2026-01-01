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Итальянские сериалы — смотреть онлайн

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Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма, мини-сериал 2025, Франция/Италия
7.0
Отель «Костьера»
Отель «Костьера»
драма, боевик 2025, Италия
6.0
Клуб Винкс: Магия возвращается
Клуб Винкс: Магия возвращается
приключения, детский, фэнтези 2025, Италия
0.0
Сандокан: Принц пиратов
Сандокан: Принц пиратов
драма, боевик, приключения 2025, Италия/Франция
0.0
Русалочки: Морская магия
Русалочки: Морская магия
приключения, детский 2024, Италия/Канада
7.0
Ее история
Ее история
драма, военный, исторический 2024, Италия/Франция/Германия
7.0
Ванина Гуарраси
Ванина Гуарраси
драма, криминал 2024, Италия
6.0
Обреченные на славу
Обреченные на славу
драма, боевик, исторический 2024, США/Германия/Италия
6.0
Застрявшие вне жизни
Застрявшие вне жизни
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2023, Италия
6.0
Лето 1990
Лето 1990
драма, криминал 2023, Италия
6.0
Мы – легенды
Мы – легенды
драма 2023, Италия
6.0
Патриарх
Патриарх
драма 2023, Италия
6.0
Заколдованная деревня Пиноккио
Заколдованная деревня Пиноккио
детский 2022, Италия/Франция/Германия
7.0
Драгонеро. Сказания Паладинов
Драгонеро. Сказания Паладинов
фэнтези 2022, Италия/Сингапур
7.0
Монтеросси
Монтеросси
драма, криминал, триллер 2022, Италия
6.0
Фиолетовый как море
Фиолетовый как море
комедия, криминал 2022, Италия
6.0
Роботы-поезда: Теневая энергия
Роботы-поезда: Теневая энергия
детский 2022, Италия/Китай
0.0
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
драма, комедия, приключения 2021, Франция/Германия/Италия
7.0
Пиноккио и его друзья
Пиноккио и его друзья
детский, мини-сериал 2021, Индия/Италия
5.0
Девушки с Олимпа
Девушки с Олимпа
боевик, приключения, фэнтези 2021, Италия
0.0
Идеальная семья
Идеальная семья
драма, комедия 2021, Италия
0.0
Новый Папа
Новый Папа
драма, исторический, мини-сериал 2020, Италия/Великобритания/Франция/США
7.0
Море свободы
Море свободы
драма, криминал 2020, Италия
7.0
Сквозь Альпы
Сквозь Альпы
драма, криминал, триллер 2020, Италия
6.0
Сделано в Италии
Сделано в Италии
драма 2019, Италия
7.0
Лео да Винчи
Лео да Винчи
приключения, детский 2019, Италия
0.0
Красная дверь
Красная дверь
криминал, триллер, детектив 2017, Италия
0.0
Молодой папа
Молодой папа
драма, исторический, мини-сериал 2016, Италия
7.0
Великолепные Медичи
Великолепные Медичи
драма, детектив, исторический 2016, Италия
7.0
Рокко Скьявоне
Рокко Скьявоне
криминал 2016, Италия
7.0
Египтус
Египтус
боевик, приключения, фантастика 2015, Италия
0.0
Гоморра
Гоморра
драма, боевик, криминал 2014, Италия
8.0
Комиссар Рекс
Комиссар Рекс
драма, криминал 2008, Италия
6.0
Отверженные
Отверженные
драма, исторический, мини-сериал 2000, Франция/Италия/Испания/Германия/США
7.0
Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма, мелодрама, приключения, мини-сериал 1998, Франция/Германия/Италия
7.0
Каморрист
Каморрист
криминал 1986, Италия
6.0
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