Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Ужасы США

Смотреть американские страшные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть американские сериалы страшные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром американских сериалов фильмов ужасов.
Ходячие мертвецы: Выжившие
Ходячие мертвецы: Выжившие
драма, боевик, ужасы 2024, США
7.0
Паранормальные истории
Паранормальные истории
ужасы 2024, США/Канада
5.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
драма, боевик, ужасы 2023, США
7.0
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Ходячие мертвецы: Мертвый город
драма, ужасы 2023, США
7.0
Интервью с вампиром
Интервью с вампиром
ужасы, драма 2022, США
7.0
Истории ходячих мертвецов
Истории ходячих мертвецов
ужасы, драма, фантастика 2022, США
5.0
Шершни
Шершни
драма, ужасы 2021, США
7.0
Чужак
Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.0
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы 2019, США
6.0
Страна Рождества
Страна Рождества
драма, ужасы, мистика 2019, США
6.0
Дарк Веб
Дарк Веб
ужасы, фантастика, триллер 2019, США
5.0
Террор
Террор
драма, ужасы, триллер 2018, США
7.0
Стэн против сил зла
Стэн против сил зла
комедия, боевик, ужасы 2016, США
7.0
Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
6.0
Ганнибал
Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
7.0
Хемлок Гроув
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
Ходячие мертвецы
Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
7.0
Последние дни планеты Земля: Новая особь
Последние дни планеты Земля: Новая особь
ужасы, фантастика 2006, США/Канада
4.0
Карнавал
Карнавал
драма, фэнтези, ужасы 2003, США
8.0
Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест)
Брагин из «Склифосовского» или Кулагин в «Скорой помощи»: в Сети, наконец, выбрали лучший медицинский хит со звездами
Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше