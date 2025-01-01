Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Ужасы Сингапур

Смотреть сингапурские страшные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть сингапурские сериалы страшные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром сингапурских сериалов фильмов ужасов.
Авеню
Авеню
ужасы, триллер, детектив 2018, Сингапур
6.0
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше