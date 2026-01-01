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Китайские сериалы ужасы — смотреть онлайн

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Смертельная игра
Смертельная игра
фэнтези, ужасы, детектив, дорама 2024, Китай
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Странная легенда династии Тан
Странная легенда династии Тан
ужасы, боевик 2022, Китай
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Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару
Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
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