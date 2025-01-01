Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Исторический Турция

Смотреть турецкие исторические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть турецкие сериалы исторические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром турецких сериалов исторических фильмов.
Эль Турко
Эль Турко
драма, боевик, исторический 2025, Турция/Венгрия
0.0
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
драма, семейный, исторический 2024, Турция
0.0
Легенда
Легенда
боевик, исторический 2021, Турция
0.0
Я и есть Джелаладдин
Я и есть Джелаладдин
драма, исторический 2021, Узбекистан/Турция
0.0
Йешильчам
Йешильчам
драма, мелодрама, исторический 2021, Турция
0.0
Алп-Арслан: Великий Сельджук
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический 2021, Турция
0.0
Пробуждение: Великие Сельджуки
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический 2020, Турция
0.0
Основание: Осман
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения 2019, Турция
8.0
Султан моего сердца
Султан моего сердца
драма, мелодрама, исторический 2019, Турция/Россия
0.0
Великолепный век. Империя Кесем
Великолепный век. Империя Кесем
драма, исторический 2015, Турция
0.0
Великолепный век
Великолепный век
драма, исторический 2011, Турция
0.0
Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина
Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше