Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Исторический Испания

Смотреть испанские исторические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть испанские сериалы исторические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром испанских сериалов исторических фильмов.
Бистро «Ла Фаворита»
Бистро «Ла Фаворита»
драма, исторический 2025, Испания
6.0
Эна, королева Испании
Эна, королева Испании
драма, исторический 2024, Испания
7.0
Магеллан
Магеллан
драма, приключения, исторический 2022, Испания
6.0
Чума
Чума
драма, криминал, исторический 2018, Испания
7.0
Королевы
Королевы
исторический, драма 2016, Испания/Великобритания
5.0
Изабелла
Изабелла
драма, исторический 2012, Испания
8.0
Отверженные
Отверженные
драма, исторический 2000, Франция/Италия/Испания/Германия/США
7.0
Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест)
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда?
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше