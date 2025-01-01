Меню
Злые люди
детектив, исторический, криминал
2025, Россия
6.0
Атом
драма, исторический
2025, Россия
6.0
Хроники русской революции
драма, исторический
2025, Россия
5.0
Государь
исторический, драма
2025, Россия
5.0
Царь ночи
приключения, исторический
2025, Россия
0.0
Аллигатор
драма, криминал, исторический
2025, Казахстан/Россия
0.0
Плевако
драма, исторический
2024, Россия
6.0
Операция «Карпаты»
военный, исторический
2024, Россия
4.0
Большой дом
детектив, исторический, военный
2023, Россия
6.0
Красный Яр
драма, мистика, исторический
2023, Россия
6.0
Банда Зиг Заг
детектив, исторический
2023, Россия
6.0
Витязи
исторический, детектив
2023, Россия
0.0
Начальник разведки
исторический, драма, биография, детектив
2022, Россия
7.0
Чистые руки
драма, исторический
2022, Россия
7.0
Воскресенский
детектив, исторический
2021, Россия
6.0
Собор
драма, исторический
2021, Россия
6.0
Союз спасения. Время гнева
исторический, драма, криминал
2021, Россия
5.0
За час до рассвета
драма, триллер, исторический
2021, Россия
5.0
Джульбарс
драма, военный, исторический
2020, Россия
6.0
Алекс Лютый
детектив, исторический
2020, Россия
6.0
Тобол
драма, исторический
2020, Россия
5.0
А.Л.Ж.И.Р.
драма, исторический
2019, Россия
6.0
Султан моего сердца
драма, мелодрама, исторический
2019, Турция/Россия
6.0
Отчим
драма, мелодрама, исторический
2019, Россия
5.0
Ростов
детектив, исторический
2019, Россия
4.0
Афганистан
военный, исторический
2019, Россия
0.0
Золотая Орда
драма, приключения, мелодрама, исторический
2018, Россия
6.0
Крещение Руси
исторический, документальный
2018, Россия
0.0
Дело декабристов
исторический, документальный
2017, Россия
6.0
Страна Советов. Забытые вожди
исторический
2017, Россия
6.0
Крылья империи
драма, исторический
2017, Россия
6.0
Мата Хари
драма, исторический
2017, Россия
6.0
Маргарита Назарова
драма, исторический
2016, Россия
7.0
Эти глаза напротив
драма, исторический
2016, Россия
6.0
А зори здесь тихие...
драма, военный, исторический
2016, Россия
6.0
Женский батальонъ
драма, военный, исторический
2016, Россия
6.0
