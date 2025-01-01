Меню
Смотреть российские исторические сериалы

Злые люди
Злые люди
детектив, исторический, криминал 2025, Россия
6.0
Атом
Атом
драма, исторический 2025, Россия
6.0
Хроники русской революции
Хроники русской революции
драма, исторический 2025, Россия
5.0
Государь
Государь
исторический, драма 2025, Россия
5.0
Царь ночи
Царь ночи
приключения, исторический 2025, Россия
0.0
Аллигатор
Аллигатор
драма, криминал, исторический 2025, Казахстан/Россия
0.0
Плевако
Плевако
драма, исторический 2024, Россия
6.0
Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты»
военный, исторический 2024, Россия
4.0
Большой дом
Большой дом
детектив, исторический, военный 2023, Россия
6.0
Красный Яр
Красный Яр
драма, мистика, исторический 2023, Россия
6.0
Банда Зиг Заг
Банда Зиг Заг
детектив, исторический 2023, Россия
6.0
Витязи
Витязи
исторический, детектив 2023, Россия
0.0
Начальник разведки
Начальник разведки
исторический, драма, биография, детектив 2022, Россия
7.0
Чистые руки
Чистые руки
драма, исторический 2022, Россия
7.0
Воскресенский
Воскресенский
детектив, исторический 2021, Россия
6.0
Собор
Собор
драма, исторический 2021, Россия
6.0
Союз спасения. Время гнева
Союз спасения. Время гнева
исторический, драма, криминал 2021, Россия
5.0
За час до рассвета
За час до рассвета
драма, триллер, исторический 2021, Россия
5.0
Джульбарс
Джульбарс
драма, военный, исторический 2020, Россия
6.0
Алекс Лютый
Алекс Лютый
детектив, исторический 2020, Россия
6.0
Тобол
Тобол
драма, исторический 2020, Россия
5.0
А.Л.Ж.И.Р.
А.Л.Ж.И.Р.
драма, исторический 2019, Россия
6.0
Султан моего сердца
Султан моего сердца
драма, мелодрама, исторический 2019, Турция/Россия
6.0
Отчим
Отчим
драма, мелодрама, исторический 2019, Россия
5.0
Ростов
Ростов
детектив, исторический 2019, Россия
4.0
Афганистан
Афганистан
военный, исторический 2019, Россия
0.0
Золотая Орда
Золотая Орда
драма, приключения, мелодрама, исторический 2018, Россия
6.0
Крещение Руси
Крещение Руси
исторический, документальный 2018, Россия
0.0
Дело декабристов
Дело декабристов
исторический, документальный 2017, Россия
6.0
Страна Советов. Забытые вожди
Страна Советов. Забытые вожди
исторический 2017, Россия
6.0
Крылья империи
Крылья империи
драма, исторический 2017, Россия
6.0
Мата Хари
Мата Хари
драма, исторический 2017, Россия
6.0
Маргарита Назарова
Маргарита Назарова
драма, исторический 2016, Россия
7.0
Эти глаза напротив
Эти глаза напротив
драма, исторический 2016, Россия
6.0
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
драма, военный, исторический 2016, Россия
6.0
Женский батальонъ
Женский батальонъ
драма, военный, исторический 2016, Россия
6.0
