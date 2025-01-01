Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку

«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям

Брагин из «Склифосовского» или Кулагин в «Скорой помощи»: в Сети, наконец, выбрали лучший медицинский хит со звездами

Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей

На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном

Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали