Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Мой дикий друг"
Все части фильма "На деревню дедушке"
Фильмы на вечер для компании: что включить, чтобы было весело всем
Лёгкие фильмы на вечер: что включить, когда не хочется ни о чём думать
Душевные фильмы на вечер: что включить, чтобы стало тепло на душе
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2026
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Вертикальные сериалы онлайн: подборка лучших микродрам
Лучшие медицинские сериалы: врачебные расследования, больничный юмор и социальные драмы
Лучшие криминальные сериалы: список шедевров и новинок
Аниме про будущее: от киберпанка до космических опер
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Турецкие
Сериалы 2026
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Подбор сериала
Киноафиша
Онлайн
Сериалы
Исторический
Китай
Китайские исторические сериалы — смотреть онлайн
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские сериалы исторические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских сериалов исторических фильмов.
Еще...
Связанные грехом
драма, исторический, дорама
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Безмолвный дом
фэнтези, мистика, исторический, дорама
2024, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Пиршество в Наньчэне
мелодрама, исторический
2024, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Бесстыжий возлюбленный
исторический, мелодрама
2024, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический, дорама
2023, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический, дорама
2022, Китай
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Ветер из Лунси
драма, военный, исторический, дорама
2022, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Синий шепот
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2022, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Доверься мне
комедия, аниме , мелодрама, исторический
2021, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Поэма о Шанъян
драма, мелодрама, исторический, дорама
2021, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Один-единственный
драма, мелодрама, исторический, дорама
2021, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Эпопея империи Цинь
драма, исторический, дорама
2020, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Песнь славы
драма, мелодрама, исторический, дорама
2020, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Легенда Фуяо
боевик, аниме , фэнтези, исторический
2020, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Волосы в серебре
драма, мелодрама, исторический, дорама
2019, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Весенний цветок, осенняя луна
фэнтези, мелодрама, исторический
2019, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Радость жизни
драма, исторический, дорама
2019, Китай
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Покорение дворца Яньси
драма, мелодрама, исторический, дорама
2018, Китай
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Очаровательная богиня еды
аниме , мелодрама, исторический
2018, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2017, Китай
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Путешествия Чангэ
драма, мелодрама, исторический, дорама
2016, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару
Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667