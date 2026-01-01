Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день

Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей

5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга

Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)

«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»