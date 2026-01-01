Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться

Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии

В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»

Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»

Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека