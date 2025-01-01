«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям

На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново

«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном

Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)

На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп

Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»