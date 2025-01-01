Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Фэнтези США

Смотреть американские фэнтезийные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть американские сериалы фэнтезийные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром американских сериалов фэнтезийных фильмов.
Библиотекари: Следующая глава
Библиотекари: Следующая глава
приключения, фэнтези 2025, США
6.0
Санктуарий: История ведьмы
Санктуарий: История ведьмы
драма, фэнтези 2024, США
6.0
Дом дракона
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
7.0
Сверхъестественная академия
Сверхъестественная академия
фэнтези 2022, США
6.0
Хроники Шаннары
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези 2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
Игра престолов
Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.0
Волчица и пряности
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония/США
7.0
Заколдованное королевство
Заколдованное королевство
драма, приключения, фэнтези 2007, США
6.0
Ученик Мерлина
Ученик Мерлина
боевик, приключения, фэнтези 2006, США/Канада
5.0
Карнавал
Карнавал
драма, фэнтези, ужасы 2003, США
8.0
Волшебник страны грез
Волшебник страны грез
драма, семейный, фэнтези 2002, США
6.0
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям
На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново
«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше