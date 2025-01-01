Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Фэнтези Япония

Смотреть японские фэнтезийные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы фэнтезийные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов фэнтезийных фильмов.
Гачиакута
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.0
Темный демон
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
0.0
Ведьмнадзор
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези 2025, Япония
0.0
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик 2025, Япония
0.0
Отель Тасокарэ
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика 2025, Япония
0.0
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Хайгакура
Хайгакура
боевик, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Волшебница и злой офицер
Волшебница и злой офицер
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Рубеж Шангри-Ла
Рубеж Шангри-Ла
аниме , фэнтези 2023, Япония
0.0
Кардинал теней
Кардинал теней
боевик, аниме , фэнтези 2022, Япония
0.0
Герой-рационал перестраивает королевство
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
0.0
Истребитель демонов
Истребитель демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези 2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
Парад смерти
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.0
Ямада и семь ведьм
Ямада и семь ведьм
драма, комедия, аниме , фэнтези 2015, Япония
0.0
Нет игры – нет жизни
Нет игры – нет жизни
приключения, аниме , фэнтези 2014, Япония
0.0
Хладнокровный Ходзуки
Хладнокровный Ходзуки
комедия, аниме , фэнтези 2014, Япония
0.0
Связь сердец
Связь сердец
драма, комедия, аниме , фэнтези 2012, Япония
0.0
Волчица и пряности
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония/США
0.0
Принцесса Немертвых: красная хроника
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония
0.0
Чудесное путешествие Нильса
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези 1980, Япония
0.0
Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные
Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится
Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше