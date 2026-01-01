Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)

«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите

Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»

Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?

Ланнистеры против Хайтауэров: в новинке BBC сразились 2 самых харизматичных воина Вестероса

Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты

Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»