Захватывающие истории о приключениях смельчаков, магия, волшебные мифические существа, враждующие королевства — все это обязательные элементы любого качественного фэнтезийного сериала. А если подкрепить это выдающимся актерским составом и графикой, которая стирает грань между реальностью и вымыслом, то получатся лучшие сериалы в жанре фэнтези всех времен и народов, хотя, конечно, «Игра престолов» подняла планку так высоко, что сегодня сложно представить ей альтернативу.

Вряд ли существует жанр, при работе с которым у создателей есть еще больше творческой свободы, чем при работе с фэнтези. Кто-то вдохновляется мифологией разных культур, чтобы ввести в повествование какое-нибудь невиданное существо или устрашающего монстра, а кому-то достаточно силы своей фантазии, чтобы придумать такое создание, которое навсегда останется в памяти зрителей. Не менее впечатляют в фэнтезийных сериалах и сцены битв и сражений на мечах, ведь в историях о рыцарях и одиноких молчаливых воинах без них не обойтись. Скрежет стали, боевые кличи, рев драконов — со всем этим вы обязательно столкнетесь, если будете смотреть сериалы в жанре фэнтези онлайн. И хотя фэнтези обращается к волшебным, вымышленным мирам, за просмотром вы поймете, что герои терзаемы теми же проблемами, что и мы в реальном мире.