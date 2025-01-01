Меню
Захватывающие истории о приключениях смельчаков, магия, волшебные мифические существа, враждующие королевства — все это обязательные элементы любого качественного фэнтезийного сериала. А если подкрепить это выдающимся актерским составом и графикой, которая стирает грань между реальностью и вымыслом, то получатся лучшие сериалы в жанре фэнтези всех времен и народов, хотя, конечно, «Игра престолов» подняла планку так высоко, что сегодня сложно представить ей альтернативу.

Вряд ли существует жанр, при работе с которым у создателей есть еще больше творческой свободы, чем при работе с фэнтези. Кто-то вдохновляется мифологией разных культур, чтобы ввести в повествование какое-нибудь невиданное существо или устрашающего монстра, а кому-то достаточно силы своей фантазии, чтобы придумать такое создание, которое навсегда останется в памяти зрителей. Не менее впечатляют в фэнтезийных сериалах и сцены битв и сражений на мечах, ведь в историях о рыцарях и одиноких молчаливых воинах без них не обойтись. Скрежет стали, боевые кличи, рев драконов — со всем этим вы обязательно столкнетесь, если будете смотреть сериалы в жанре фэнтези онлайн. И хотя фэнтези обращается к волшебным, вымышленным мирам, за просмотром вы поймете, что герои терзаемы теми же проблемами, что и мы в реальном мире.

Гачиакута
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.0
Сон во сне
Сон во сне
драма, фэнтези, мелодрама 2025, Китай
0.0
Темный демон
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
0.0
Библиотекари: Следующая глава
Библиотекари: Следующая глава
приключения, фэнтези 2025, США
0.0
Ведьмнадзор
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези 2025, Япония
0.0
За неделю до моей смерти
За неделю до моей смерти
фэнтези, мелодрама 2025, Южная Корея
0.0
Великолепная Цао Сюаньсюань
Великолепная Цао Сюаньсюань
драма, фэнтези, мелодрама 2025, Китай
0.0
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик 2025, Япония
0.0
Отель Тасокарэ
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика 2025, Япония
0.0
Наследники. Дар крови
Наследники. Дар крови
фэнтези 2024, Россия
9.0
Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие
фэнтези 2024, Россия
9.0
Безмолвный дом
Безмолвный дом
фэнтези, мистика, исторический 2024, Китай
0.0
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
комедия, фэнтези 2024, Китай
0.0
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Фантастическая соната
Фантастическая соната
фэнтези, мелодрама, исторический 2024, Южная Корея
0.0
Король саджу
Король саджу
боевик, фэнтези, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Другая душа во мне
Другая душа во мне
комедия, семейный, фэнтези 2024, Китай
0.0
Три богатыря. Ни дня без подвига
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези 2024, Россия
0.0
4етыре
4етыре
комедия, фэнтези 2024, Россия
0.0
Падшие
Падшие
драма, фэнтези, мелодрама 2024, Швейцария/Бразилия
0.0
Хайгакура
Хайгакура
боевик, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Тень Пустоты
Тень Пустоты
фэнтези, боевик, аниме 2024, Китай
0.0
Убивая скуку
Убивая скуку
комедия, фэнтези, мелодрама, аниме 2024, Китай
0.0
Любимый из коробки: 72 часа на любовь
Любимый из коробки: 72 часа на любовь
фэнтези, мелодрама 2024, Китай
0.0
Волшебница и злой офицер
Волшебница и злой офицер
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Мифические создания и как их готовят
Мифические создания и как их готовят
приключения, фэнтези 2024, Китай
0.0
Ночная фотостудия
Ночная фотостудия
драма, фэнтези, мелодрама 2024, Южная Корея
0.0
Санктуарий: История ведьмы
Санктуарий: История ведьмы
драма, фэнтези 2024, США
0.0
Молот ведьм
Молот ведьм
фэнтези 2024, Россия
0.0
Арена судьбы
Арена судьбы
комедия, боевик, фэнтези 2023, Китай
0.0
Агат
Агат
драма, аниме , комедия, фэнтези 2023, Китай
0.0
Герой четвертой стены
Герой четвертой стены
комедия, боевик, фэнтези 2023, Китай
0.0
Люблю тебя бесконечно
Люблю тебя бесконечно
фэнтези, мелодрама 2023, Китай
0.0
Весь мир ждет, когда вы расстанетесь
Весь мир ждет, когда вы расстанетесь
фэнтези, мелодрама 2023, Китай
0.0
Записи о семи лордах
Записи о семи лордах
драма, фэнтези 2023, Китай
0.0
Лучшая жизнь молодого господина
Лучшая жизнь молодого господина
комедия, приключения, фэнтези 2023, Китай
0.0
