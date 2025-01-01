Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Драма СССР

Смотреть советские драматические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские сериалы драматические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских сериалов драм.
Гардемарины, вперед!
Гардемарины, вперед!
драма, приключения, мелодрама 1988, СССР
7.0
Грядущему веку
Грядущему веку
драма 1985, СССР
5.0
Россия молодая
Россия молодая
драма, исторический 1984, СССР
7.0
Дни Турбиных
Дни Турбиных
драма, военный 1976, СССР
7.0
Строговы
Строговы
драма 1976, СССР
7.0
Вечный зов
Вечный зов
драма 1973, СССР
7.0
Тени исчезают в полдень
Тени исчезают в полдень
драма, исторический 1972, СССР
7.0
Вызываем огонь на себя
Вызываем огонь на себя
драма, военный 1965, СССР
6.0
Тихий Дон
Тихий Дон
драма, военный 1957, СССР
7.0
На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново
За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше