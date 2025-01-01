Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую

Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»

Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме