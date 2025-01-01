Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Драма Сербия

Смотреть сербские драматические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть сербские сериалы драматические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром сербских сериалов драм.
Блок 27
Блок 27
драма, ужасы, детектив 2022, Сербия
6.0
Запретная зона
Запретная зона
драма, детектив 2021, Сербия
7.0
Пропавшие
Пропавшие
драма, криминал 2020, Сербия
7.0
Южный ветер. Возвращение
Южный ветер. Возвращение
драма, криминал, триллер 2020, Сербия
7.0
Магнат
Магнат
драма, криминал, триллер 2020, Сербия
7.0
Клан
Клан
драма, криминал, триллер 2020, Сербия
7.0
Беса
Беса
драма, криминал 2018, Сербия
8.0
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше