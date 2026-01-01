Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Драма Исландия

Исландские драматические сериалы — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть исландские сериалы драматические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром исландских сериалов драм.
Президент Вигдис
Президент Вигдис
биография, драма, мини-сериал 2025, Исландия
7.0
Рейкьявик Фьюжн
Рейкьявик Фьюжн
драма, криминал, триллер 2025, Исландия
0.0
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях
Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше