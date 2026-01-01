Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Драма 2025

Драматические сериалы 2025 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть драматические сериалы 2025 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром драм сериалов 2025 года.
Прикоснуться к душе
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
8.0
Песня водяного дракона
Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама 2025, Китай
8.0
Дорогой Икс
Дорогой Икс
драма, триллер, дорама 2025, Южная Корея
8.0
Первый: Герои старшей школы
Первый: Герои старшей школы
драма, боевик, дорама 2025, Южная Корея
8.0
Возрожденная
Возрожденная
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
8.0
Три грации
Три грации
драма, мелодрама 2025, Бразилия
8.0
Мечта Эшрефа
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
8.0
Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма, мини-сериал 2025, Франция/Италия
7.0
Акула: Буря
Акула: Буря
драма, боевик, дорама 2025, Южная Корея
7.0
Госпожа Инкогнито
Госпожа Инкогнито
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама 2025, Южная Корея
7.0
Розы и Грехи
Розы и Грехи
драма, мелодрама 2025, Турция
7.0
Королева Вонген
Королева Вонген
драма, исторический, дорама 2025, Южная Корея
7.0
Полночное возвращение
Полночное возвращение
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Микстейп
Микстейп
драма, мелодрама 2025, Австралия/Ирландия/Канада
7.0
Белое оливковое дерево
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Урок
Урок
драма 2025, Россия
7.0
По тонкому льду
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер, дорама 2025, Южная Корея
7.0
Сон во сне
Сон во сне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Аутсорс
Аутсорс
драма 2025, Россия
7.0
Мисс Остин
Мисс Остин
драма, исторический, мини-сериал 2025, Великобритания
7.0
Сы Цзинь
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Любовь и слезы
Любовь и слезы
драма, мелодрама 2025, Турция
7.0
Президент Вигдис
Президент Вигдис
биография, драма, мини-сериал 2025, Исландия
7.0
Кабул
Кабул
драма, мини-сериал 2025, Греция
7.0
Самозванец
Самозванец
боевик, драма 2025, Россия
7.0
Дефекты
Дефекты
драма, боевик, триллер, дорама 2025, Южная Корея
7.0
Опасная близость
Опасная близость
драма 2025, Россия
7.0
Сердцебиение
Сердцебиение
драма, мелодрама 2025, Турция
7.0
Киноклуб
Киноклуб
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал 2025, Великобритания
7.0
Что-то положительное
Что-то положительное
драма, комедия 2025, Россия
7.0
Хороший коп, плохой коп
Хороший коп, плохой коп
драма, комедия 2025, Австралия
6.0
Вторая семья
Вторая семья
детектив, драма 2025, Россия
6.0
Мошенники
Мошенники
драма, мелодрама 2025, Турция
6.0
Жестокая любовь: История Рут Эллис
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический, мини-сериал 2025, Великобритания
6.0
Улица Шекспира
Улица Шекспира
драма, криминал 2025, Россия
6.0
Зависть
Зависть
драма, семейный, мелодрама 2025, Турция
6.0
Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом
Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп
«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс
10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)
5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше