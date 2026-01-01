Оповещения от Киноафиши
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драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама
2025, Китай
8.0
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Дорогой Икс
драма, триллер, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Учебная группа
комедия, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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Первый: Герои старшей школы
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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Возрожденная
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
8.0
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За неделю до моей смерти
фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
8.0
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Акула: Буря
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
7.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Госпожа Инкогнито
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
7.0
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Королева Вонген
драма, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В погоне за Луной
мелодрама, фэнтези, дорама
2025, Китай
7.0
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Хватай свою любовь
мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Китай
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Заколдованный дворец
комедия, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Полночное возвращение
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Сон во сне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
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Дефекты
драма, боевик, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.0
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Тсс, король спит
драма, мелодрама, спорт, дорама
2025, Китай
6.0
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Жизнь верхом
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Проект мистера Шина
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Напарник на выборах
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
6.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Моя беспокойная звезда
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Район Сочхо
драма, дорама
2025, Южная Корея
6.0
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Шесть сестер
драма, семейный, дорама
2025, Китай
6.0
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Яростный боец Уродомен
боевик, приключения, фэнтези, дорама
2025, Япония
6.0
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Линия С
драма, фэнтези, триллер, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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Вечность в моменте
фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
6.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Цветущий пион
мелодрама, драма, дорама
2025, Китай
5.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Путешествие за горы и моря
драма, дорама
2025, Китай
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
История любви Чунхва
драма, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Первая леди
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
5.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Связанные грехом
драма, исторический, дорама
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
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Поцелуй демона
мелодрама, вертикальный сериал, дорама
2025, Китай
0.0
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Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
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