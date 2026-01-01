Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя

Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь

Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»

Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»

Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»

В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb

Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

Ланнистеры против Хайтауэров: в новинке BBC сразились 2 самых харизматичных воина Вестероса