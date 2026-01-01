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Доктор Шин
драма, фэнтези, триллер, дорама
2026, Южная Корея
0.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Фобия любви
драма, комедия, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Эффективные свидания для одиночек
комедия, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Честь
триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Цветок смерти
криминал, триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама
2025, Китай
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Дорогой Икс
драма, триллер, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Учебная группа
комедия, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Возрожденная
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Первый: Герои старшей школы
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
За неделю до моей смерти
фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Акула: Буря
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Госпожа Инкогнито
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Королева Вонген
драма, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В погоне за Луной
мелодрама, фэнтези, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Полночное возвращение
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Заколдованный дворец
комедия, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Сон во сне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Дефекты
драма, боевик, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Жизнь верхом
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Проект мистера Шина
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Напарник на выборах
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Моя беспокойная звезда
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Район Сочхо
драма, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Линия С
драма, фэнтези, триллер, дорама
2025, Южная Корея
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Вечность в моменте
фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Цветущий пион
мелодрама, драма, дорама
2025, Китай
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Путешествие за горы и моря
драма, дорама
2025, Китай
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
История любви Чунхва
драма, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Первая леди
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Поцелуй демона
мелодрама, вертикальный сериал, дорама
2025, Китай
0.0
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«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
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Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
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