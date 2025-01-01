Меню
Документальные проекты созданы точно не для того, чтобы дать мозгу отдохнуть. Если ваша цель — скоротать вечер за необременительным шоу, переключите свое внимание на что-нибудь другое.  Документалистика — жанр для интеллектуалов и «пытливых умов», которые каждый день хотят узнавать что-то новое.

Смотреть документальные сериалы онлайн — все равно что читать энциклопедию с красочными иллюстрациями. В отличие от фильмов, основанных на реальных событиях, где режиссер и сценарист могут дать волю своим собственным фантазиям, в документальных хрониках все взаправду.

Благодаря просмотру таких тв-шоу вы не только расширите свой кругозор, потренируете память, но и блеснете эрудицией, впечатлив своих собеседников.

Лучшие документальные сериалы можно разделить на несколько подвидов:

— о нашей планете, космосе, неизведанных местах («Планета Земля», «Космос: Пространство и время»)

— о медицине и теле человека («Чувства человека», «Тайна мозга»)

— о животных («Океаны»)

— о знаменитых людях («Изо дня в день»)

— об определенном историческом периоде или событии («Крещение Руси», «Романовы»)

— о городах и странах («Я — местный»)

— о религии и необъяснимых явлениях («Голоса», «Разрушители легенд»)

— о войнах и вооруженных конфликтах («Великая война», «1812»)

В поисках Андрея Рублева
В поисках Андрея Рублева
документальный 2025, Россия
0.0
Западная трибуна
Западная трибуна
спорт, документальный 2025, Россия
0.0
Общак. Главная ОПГ России
Общак. Главная ОПГ России
документальный 2025, Россия
0.0
Рак. На пороге открытия
Рак. На пороге открытия
документальный 2025, Россия
0.0
Черкизон. Ад и рай новой России
Черкизон. Ад и рай новой России
документальный 2025, Россия
0.0
Пути Твои
Пути Твои
документальный 2025, Россия
0.0
Победа
Победа
документальный, военный 2025, Россия
0.0
Мама, мы – ЦСКА!
Мама, мы – ЦСКА!
спорт, документальный 2025, Россия
0.0
У края бездны
У края бездны
документальный 2024, Россия
10
Ложь, обман и предательство
Ложь, обман и предательство
криминал, документальный 2024, Великобритания
0.0
Считать ради людей
Считать ради людей
документальный 2024, Россия
0.0
На крючке: Когда звонит мошенник
На крючке: Когда звонит мошенник
документальный 2024, Россия
0.0
Со всеми бывает
Со всеми бывает
документальный 2024, Россия
0.0
Огни большой деревни
Огни большой деревни
документальный 2024, Россия
0.0
Как победить букмекера
Как победить букмекера
документальный 2024, Россия
0.0
Быть женщиной
Быть женщиной
документальный 2024, Россия
0.0
Фиджитал. Игры Будущего
Фиджитал. Игры Будущего
документальный 2024, Россия
0.0
Челюскин. Задание императора
Челюскин. Задание императора
документальный 2024, Россия
0.0
Тайны Карениной
Тайны Карениной
документальный 2024, Россия
0.0
100 лет Динамо
100 лет Динамо
документальный 2023, Россия
0.0
Посмотри мне в глаза
Посмотри мне в глаза
криминал, документальный 2023, США
0.0
Почти настоящий детектив
Почти настоящий детектив
криминал, документальный 2023, США
0.0
Тайная гробница Клеопатры
Тайная гробница Клеопатры
документальный 2023, Франция
0.0
Все о разрушениях
Все о разрушениях
документальный 2023, США
0.0
Российский хоккей. Сила внутри
Российский хоккей. Сила внутри
документальный 2023, Россия
0.0
Невидимая война
Невидимая война
документальный 2023, Россия
0.0
Необъяснимое рядом
Необъяснимое рядом
документальный 2023, Великобритания
0.0
ANNA ASTI: Путь Феникса
ANNA ASTI: Путь Феникса
документальный, биография 2023, Россия
0.0
История российских компьютерных игр
История российских компьютерных игр
документальный 2023, Россия
0.0
MONEYпуляторы
MONEYпуляторы
триллер, документальный 2023, Россия
0.0
История российских тюрем
История российских тюрем
документальный 2023, Россия
0.0
Вызов. О фильме, покорившем космос
Вызов. О фильме, покорившем космос
документальный 2023, Россия
0.0
Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте
Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте
документальный 2023, Россия
0.0
Проблемы первого мира
Проблемы первого мира
документальный 2023, Россия
0.0
Мавроди. Миф и человек
Мавроди. Миф и человек
документальный 2023, Россия
0.0
Чебурашка. История новогоднего чуда
Чебурашка. История новогоднего чуда
документальный 2023, Россия
0.0
