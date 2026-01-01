Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Леший
детектив, криминал
2026, Россия
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Затмение
драма, детектив
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Абонемент на расследование. Призраки прошлого
детектив, криминал
2026, Россия
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Абонемент на расследование. Тайный враг
детектив, криминал
2026, Россия
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В сентябре вода холодная
мелодрама, детектив
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Забытый остров
мелодрама, детектив
2026, Россия
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Бабье царство
детектив, комедия
2026, Россия
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Выход есть всегда
детектив, мелодрама
2026, Россия
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Скамейка запасных
детектив, криминал
2026, Россия
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Тайна старого портрета
детектив, мелодрама, криминал
2026, Россия
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На семи ветрах
детектив, мелодрама
2026, Россия
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Таежная история
детектив, мелодрама
2026, Россия
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Загадка Лейбница
детектив, криминал
2026, Россия
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Центурия
детектив, приключения
2026, Россия
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Псы и волки
детектив, комедия
2026, Россия
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Честь
триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
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Цветок смерти
криминал, триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
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Где лифт?
комедия, детектив
2026, Россия
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Информатор
детектив, драма
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Берлин’23
детектив, драма
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Мертвая точка
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Лепила
детектив, криминал
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Отпечатки
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Черная графиня
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