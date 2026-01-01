Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Мультфильмы про магию и волшебство: когда хочется уюта, добра и волшебства
Фильмы похожие на «Хоббит»
Мультфильмы для девочек
Лучшие мультфильмы Disney: с чего начать знакомство со студией
Мультфильмы про принцесс
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2026
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Анимационные сериалы для детей: список лучших
Аниме про будущее: от киберпанка до космических опер
Лучшие аниме про любовь
Лучшее аниме про шпионов и агентов
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Турецкие
Сериалы 2026
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Подбор сериала
Киноафиша
Онлайн
Сериалы
Детектив
2014
Сериалы 2014 года — смотреть онлайн
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть детективные сериалы 2014 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром детективных фильмов сериалов 2014 года.
Еще...
Босх
драма, криминал, детектив
2014, США
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Мосгаз. Палач
детектив
2014, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Прощай, любимая...
детектив, криминал
2014, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Инквизитор
детектив, триллер
2014, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив
2014, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Неслучайная встреча
драма, криминал, детектив
2014, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Балабол
комедия, криминал, детектив
2014, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Внутреннее расследование
боевик, криминал, детектив
2014, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
С чего начинается Родина
драма, детектив
2014, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мама-детектив
комедия, детектив
2014, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Беспокойный участок
драма, детектив
2014, Россия
4.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Пляж. Жаркий сезон
комедия, детектив
2014, Россия/Украина
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Империя
драма, мелодрама, детектив
2014, Бразилия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Хроника гнусных времен
детектив, мелодрама
2014, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Любопытная Варвара 2
комедия, детектив, мини-сериал
2014, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Синдром Шахматиста
боевик, криминал, детектив
2014, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667