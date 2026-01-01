Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Детектив 2005

Сериалы 2005 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть детективные сериалы 2005 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром детективных фильмов сериалов 2005 года.
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма, детектив, мелодрама, триллер, мини-сериал 2005, Россия
7.0
Гибель империи
Гибель империи
детектив, исторический, мини-сериал 2005, Россия
7.0
Статский советник
Статский советник
детектив, мини-сериал 2005, Россия
6.0
Три талера
Три талера
детектив, семейный, приключения 2005, Беларусь
6.0
Хиромант
Хиромант
драма, криминал, детектив 2005, Россия
6.0
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей
«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше