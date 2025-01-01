Меню
Сериалы детективные смотреть онлайн

Детектив — один из самых любимых жанров любителей кино. Но, к сожалению, фильм длится в лучшем случае два часа, а нашим «серым клеточкам» так хочется разгадывать все новые и новые преступления. Неудивительно, что такие тв-шоу пользуются огромной популярностью, ведь смотреть детективные сериалы онлайн можно несколько месяцев и даже лет подряд, а каждая серия — это очередная загадка.

Детективные сериалы просто созданы для того, чтобы погружать зрителей в уникальную захватывающую атмосферу тайн, убийств и запутанных дел. Мозг активно работает, чтобы найти разгадку, но зачастую все оказывается совсем не так, как представлялось на первый взгляд.

Из множества самых разных подвидов детективных сериалов можно выделить:

— классические, основанные на романах Агаты Кристи и других известных авторов

— сериалы о буднях полицейских или конкретных отделов

— сериалы, где главный герой расследует преступления неординарным способом

— сериалы, в которых главными антагонистами всегда являются маньяки

Сложно выделить лучшие детективные сериалы, у каждого зрителя свой вкус и сюжетные предпочтения. Но отметим такие шоу, как «Убийство», «Мыслить как преступник», «Кости», «Менталист», «Шерлок», «Обмани меня», — все они точно не оставят вас равнодушными.

Орлинская. Нити Мойры
Орлинская. Нити Мойры
детектив 2025, Россия
0.0
Разворот
Разворот
детектив 2025, Россия
0.0
Ирландская кровь
Ирландская кровь
драма, криминал, детектив 2025, Великобритания
0.0
Опасный
Опасный
боевик, детектив, криминал 2025, Россия
0.0
Изгой 3
Изгой 3
детектив, боевик 2025, Россия
0.0
Вера больше не верит в принципы
Вера больше не верит в принципы
детектив 2025, Россия
0.0
Везучая Смирнова
Везучая Смирнова
детектив 2025, Россия
0.0
Стеклянный дом
Стеклянный дом
детектив 2025, Россия
0.0
Спасатель
Спасатель
драма, мелодрама, детектив 2025, Россия
0.0
Танцы на стекле
Танцы на стекле
детектив 2025, Россия
0.0
Собиратель камней
Собиратель камней
детектив 2025, Россия
0.0
Закон случайных совпадений
Закон случайных совпадений
детектив 2025, Россия
0.0
Шерлок и дочь
Шерлок и дочь
триллер, детектив 2025, Великобритания
0.0
Оперативная память
Оперативная память
детектив 2025, Россия
0.0
Изгой. Отцы
Изгой. Отцы
детектив 2025, Россия
0.0
Минута тишины
Минута тишины
драма, триллер, детектив 2025, Россия
0.0
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
детектив 2025, Россия
0.0
Разящий луч
Разящий луч
детектив 2025, Россия
0.0
Злые люди
Злые люди
детектив, исторический, криминал 2025, Россия
0.0
Здесь все свои
Здесь все свои
детектив, мелодрама 2025, Россия
0.0
Тайга
Тайга
детектив 2025, Россия
0.0
Вторая семья
Вторая семья
детектив, драма 2025, Россия
0.0
Черное солнце
Черное солнце
детектив 2024, Россия
9.0
Поймать на горячем
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Вера больше не верит в совпадения
Вера больше не верит в совпадения
детектив 2024, Россия
0.0
Порочный
Порочный
криминал, триллер, детектив 2024, Испания
0.0
Король саджу
Король саджу
боевик, фэнтези, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Мирный атом
Мирный атом
детектив 2024, Россия
0.0
Черные начинают – белые выигрывают
Черные начинают – белые выигрывают
детектив 2024, Россия
0.0
Мое прекрасное алиби
Мое прекрасное алиби
детектив 2024, Россия
0.0
Защитная реакция
Защитная реакция
детектив 2024, Россия
0.0
Роковой подарок
Роковой подарок
детектив 2024, Россия
0.0
Детектив на кончике пера
Детектив на кончике пера
детектив 2024, Россия
0.0
Меченые
Меченые
криминал, триллер, детектив 2024, Швеция
0.0
Похищение
Похищение
детектив 2024, Россия
0.0
Противостояние
Противостояние
детектив 2024, Россия
0.0
