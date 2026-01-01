Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»

Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом

Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)

Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»