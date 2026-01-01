Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Мой дикий друг"
Все части фильма "На деревню дедушке"
Фильмы на вечер для компании: что включить, чтобы было весело всем
Лёгкие фильмы на вечер: что включить, когда не хочется ни о чём думать
Душевные фильмы на вечер: что включить, чтобы стало тепло на душе
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2026
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Вертикальные сериалы онлайн: подборка лучших микродрам
Лучшие медицинские сериалы: врачебные расследования, больничный юмор и социальные драмы
Лучшие криминальные сериалы: список шедевров и новинок
Аниме про будущее: от киберпанка до космических опер
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Турецкие
Сериалы 2026
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Подбор сериала
Киноафиша
Онлайн
Сериалы
Криминал
2012
Криминальные сериалы 2012 года — смотреть онлайн
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть криминальные сериалы 2012 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фильмов про криминал сериалов 2012 года.
Еще...
По долгу службы
драма, криминал, триллер
2012, Великобритания
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Призрак
драма, криминал, детектив, дорама
2012, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Карпов
криминал, детектив
2012, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Под прикрытием
боевик, криминал
2012, Россия/Украина
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Чужой район
криминал
2012, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Однажды в Ростове
криминал
2012, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Любовь с оружием
драма, криминал
2012, Россия/Украина
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Кто, если не я?
драма, криминал
2012, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Инкассаторы
драма, криминал, мини-сериал
2012, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР
Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667