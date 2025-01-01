«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только

Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп

Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей

19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном

Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)

Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет