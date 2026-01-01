«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки

Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

Один листик в носок — и никаких пятен после стирки: простая хитрость, которая выручает годами

Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно

20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

«Поскользнулся, упал, очнулся — тест!»: нейросети показали 5 легендарных цитат из комедий СССР, а она их проиллюстрировала: угадаете фильм по картинке?

Всего 8 серий, а эмоций — как после 8 сезонов: новый «добрый и уютный» сериал Netflix вернул зрителей в детство