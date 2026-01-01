Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Китай 2022

Китайские сериалы 2022 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские сериалы 2022 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских сериалов 2022 года.
Любовь между Феей и Дьяволом
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический, дорама 2022, Китай
8.0
Год без работы
Год без работы
драма, комедия, дорама 2022, Китай
8.0
Заводила и принцесса
Заводила и принцесса
мелодрама, дорама 2022, Китай
8.0
Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом
боевик, приключения, аниме 2022, Китай
8.0
Бессмертие
Бессмертие
аниме , боевик, фэнтези 2022, Китай
8.0
Начало
Начало
драма, фантастика, триллер, дорама 2022, Китай
7.0
Влюбляясь в тебя
Влюбляясь в тебя
мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Обедайте с любовью
Обедайте с любовью
мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Ветер из Лунси
Ветер из Лунси
драма, военный, исторический, дорама 2022, Китай
7.0
Облачный владыка
Облачный владыка
боевик, приключения, аниме 2022, Китай
7.0
Роман в законе
Роман в законе
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Под кожей
Под кожей
драма, триллер, мистика, дорама 2022, Китай
7.0
Кухня Купидона
Кухня Купидона
комедия, драма, мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Запретная любовь
Запретная любовь
драма, мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Все о докторе Тан
Все о докторе Тан
драма, мелодрама, дорама 2022, Китай
7.0
Верю в любовь
Верю в любовь
комедия, мелодрама, дорама 2022, Китай
6.0
Следователь
Следователь
драма, дорама 2022, Китай
6.0
Императорская кухня
Императорская кухня
драма, мелодрама, дорама 2022, Китай
6.0
Три тысячи лет практики ци
Три тысячи лет практики ци
комедия, боевик, приключения, дорама 2022, Китай
6.0
Это же учитель!
Это же учитель!
комедия, музыка, мелодрама, дорама 2022, Китай
5.0
Мир на ладони
Мир на ладони
боевик, приключения, фэнтези 2022, Китай
0.0
Время и пространство
Время и пространство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2022, Китай
0.0
Странная легенда династии Тан
Странная легенда династии Тан
ужасы, боевик 2022, Китай
0.0
Бессмертное обещание
Бессмертное обещание
мелодрама, драма 2022, Китай
0.0
Мистер Дракон, не будьте таким горделивым
Мистер Дракон, не будьте таким горделивым
вертикальный сериал, мелодрама 2022, Китай
0.0
Корги по имени Моко. Заветные мечты
Корги по имени Моко. Заветные мечты
детский, приключения 2022, Китай
0.0
Ты настоящий гений!
Ты настоящий гений!
фэнтези, комедия, аниме 2022, Китай
0.0
Почему женщины влюбляются
Почему женщины влюбляются
мелодрама, комедия, дорама 2022, Китай
0.0
Повелитель звездного источника
Повелитель звездного источника
аниме , фэнтези, приключения 2022, Китай
0.0
Полагаюсь на тебя, система Бога войны!
Полагаюсь на тебя, система Бога войны!
комедия, боевик, фэнтези, дорама 2022, Китай
0.0
Синий шепот
Синий шепот
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама 2022, Китай
0.0
Шанхайская история
Шанхайская история
аниме , драма 2022, Китай
0.0
Сердце галактики
Сердце галактики
аниме , фантастика 2022, Китай
0.0
Ложное лицо
Ложное лицо
аниме , триллер 2022, Китай
0.0
Война королевств
Война королевств
боевик, приключения, фэнтези, дорама 2022, Китай
0.0
Черные врата
Черные врата
боевик, фантастика, мистика, дорама 2022, Китай
0.0
Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
Металлический шарик в духовку – и жир со стенок отвалится комьями: выведал секрет у клинера с 17-летним стажем
В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)
Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)
10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше