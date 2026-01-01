Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Китай 2021

Китайские сериалы 2021 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские сериалы 2021 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских сериалов 2021 года.
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
мелодрама, спорт, дорама 2021, Китай
8.0
Агенты времени
Агенты времени
аниме , фэнтези 2021, Китай
8.0
Далекие странники
Далекие странники
фэнтези, боевик, драма, дорама 2021, Китай
8.0
Секрет в темной каморке
Секрет в темной каморке
мелодрама, дорама 2021, Китай
8.0
Ты – мой триумф
Ты – мой триумф
комедия, семейный, мелодрама, дорама 2021, Китай
7.0
Доверься мне
Доверься мне
комедия, аниме , мелодрама, исторический 2021, Китай
7.0
Поэма о Шанъян
Поэма о Шанъян
драма, мелодрама, исторический, дорама 2021, Китай
7.0
Ты — мой герой
Ты — мой герой
мелодрама, дорама 2021, Китай
7.0
Незабываемая любовь
Незабываемая любовь
комедия, драма, дорама 2021, Китай
7.0
Быть вместе
Быть вместе
драма, мелодрама, дорама 2021, Китай
7.0
Один-единственный
Один-единственный
драма, мелодрама, исторический, дорама 2021, Китай
7.0
Навсегда
Навсегда
драма, мелодрама, дорама 2021, Китай
7.0
Спящий сад
Спящий сад
драма, мелодрама, триллер, дорама 2021, Китай
7.0
Перекрёсток любви
Перекрёсток любви
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама 2021, Китай
6.0
История Фэнцзы: Млечный Путь
История Фэнцзы: Млечный Путь
боевик, приключения, фэнтези 2021, Китай
0.0
Корги по имени Моко. Новый питомец
Корги по имени Моко. Новый питомец
детский, семейный 2021, Китай
0.0
Путь меча среди снегов
Путь меча среди снегов
драма, боевик 2021, Китай
0.0
Кошачий чай
Кошачий чай
комедия, фэнтези, дорама 2021, Китай
0.0
Страна таинственных сокровищ
Страна таинственных сокровищ
приключения, аниме , фэнтези 2021, Китай
0.0
Закусочная Ли Линькэ
Закусочная Ли Линькэ
драма, аниме 2021, Китай
0.0
Длинный меч
Длинный меч
драма, боевик, дорама 2021, Китай
0.0
Я действительно бесполезен?
Я действительно бесполезен?
комедия, аниме 2021, Китай
0.0
Легенды Спарка
Легенды Спарка
детский, дорама 2021, Китай
0.0
Джили и Гулу
Джили и Гулу
приключения, детский, дорама 2021, Китай
0.0
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)
В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»
Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы
10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить
Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!
Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше