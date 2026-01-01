Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Китай

Китайские сериалы — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские сериалы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских сериалов.
Огненное влечение
Огненное влечение
мелодрама, фантастика 2026, Китай
0.0
Не клади трубку
Не клади трубку
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Леди Свобода
Леди Свобода
драма, мелодрама 2026, Китай
0.0
Расцвет силы
Расцвет силы
драма, мелодрама 2026, Китай
0.0
Стать королем за сто дней
Стать королем за сто дней
фэнтези, мелодрама 2026, Китай
0.0
Любовь и ненависть с тобой
Любовь и ненависть с тобой
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Фейерверк любви
Фейерверк любви
драма, мелодрама, комедия 2026, Китай
0.0
Расстались — так брось речи о любви
Расстались — так брось речи о любви
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Хотела сбежать, но стала императрицей
Хотела сбежать, но стала императрицей
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Путешествие во времени: Иерархия любви
Путешествие во времени: Иерархия любви
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Приключения Чжань Чжао
Приключения Чжань Чжао
приключения, фэнтези, боевик 2026, Китай
0.0
Подиум для двоих
Подиум для двоих
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Никогда не оглядывайся назад
Никогда не оглядывайся назад
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Мое будущее в прошлом
Мое будущее в прошлом
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Возрождение из ледяного озера
Возрождение из ледяного озера
боевик, мелодрама 2026, Китай
0.0
Академия мести
Академия мести
вертикальный сериал, мелодрама 2026, Китай
0.0
Песня водяного дракона
Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама 2025, Китай
8.0
Возрожденная
Возрожденная
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
8.0
В погоне за Луной
В погоне за Луной
мелодрама, фэнтези, дорама 2025, Китай
7.0
Хватай свою любовь
Хватай свою любовь
мелодрама, мини-сериал, дорама 2025, Китай
7.0
Полночное возвращение
Полночное возвращение
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Белое оливковое дерево
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Сон во сне
Сон во сне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Сы Цзинь
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама, дорама 2025, Китай
7.0
Тсс, король спит
Тсс, король спит
драма, мелодрама, спорт, дорама 2025, Китай
6.0
Шесть сестер
Шесть сестер
драма, семейный, дорама 2025, Китай
6.0
Вечность в моменте
Вечность в моменте
фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
6.0
Цветущий пион
Цветущий пион
мелодрама, драма, дорама 2025, Китай
5.0
Путешествие за горы и моря
Путешествие за горы и моря
драма, дорама 2025, Китай
5.0
Когда судьба предлагает демона
Когда судьба предлагает демона
фэнтези, мелодрама 2025, Китай
0.0
Семь зловещих дощечек
Семь зловещих дощечек
драма, приключения, фэнтези 2025, Китай
0.0
Жду тебя на вершине
Жду тебя на вершине
мелодрама, драма, фэнтези 2025, Китай
0.0
Безудержная
Безудержная
мелодрама, вертикальный сериал 2025, Китай
0.0
Легенда о Чжао Юэ
Легенда о Чжао Юэ
вертикальный сериал, мелодрама 2025, Китай
0.0
Двойной путь
Двойной путь
мелодрама, боевик 2025, Китай
0.0
Жил-был воин
Жил-был воин
комедия, фэнтези, аниме 2025, Китай
0.0
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
«Русское кино рулит!»: эти советские фильмы полюбили Спилберг, Тарантино и даже Элайджа Вуд: угадаете хоть 3/5 по их отзыву? (тест)
В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»
Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»
Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)
Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)
Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше