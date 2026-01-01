Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно

В России сняли достойный ответ советским «Алым парусам», но не хотят его показывать людям: а ведь в нем Олеся Железняк прыгнула выше головы

Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой