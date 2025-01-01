Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря

«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал

Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара

Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую

Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)

«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах

«Народ, вы серьезно?»: «Ландыши» – лучший российский сериал 2025 года? Так решили зрители – но есть неприятный нюанс

Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли