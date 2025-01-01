Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Детский Италия

Смотреть итальянские детские сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть итальянские сериалы детские онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром итальянских сериалов детских фильмов.
Русалочки: Морская магия
Русалочки: Морская магия
приключения, детский 2024, Италия/Канада
0.0
Роботы-поезда: Теневая энергия
Роботы-поезда: Теневая энергия
детский 2022, Италия/Китай
0.0
Заколдованная деревня Пиноккио
Заколдованная деревня Пиноккио
детский 2022, Италия/Франция/Германия
0.0
Пиноккио и его друзья
Пиноккио и его друзья
детский 2021, Индия/Италия
0.0
Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится
Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина
«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше