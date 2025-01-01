Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные

Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям

Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»