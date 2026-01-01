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Канадские сериалы — смотреть онлайн
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На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские сериалы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских сериалов.
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Микстейп
драма, мелодрама
2025, Австралия/Ирландия/Канада
7.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Сен-Пьер
драма, криминал
2025, Канада
6.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Результаты катастроф
телешоу
2025, Канада
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Не пиццей единой
телешоу
2025, Канада
0.0
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Проект «Невиновен»
драма
2024, Канада
7.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Русалочки: Морская магия
приключения, детский
2024, Италия/Канада
7.0
Реклама 18+
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Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Шальные карты
драма, комедия, криминал
2024, Канада
7.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Убийство в маленьком городке
драма, криминал
2024, Канада/США
6.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Паранормальные истории
ужасы
2024, США/Канада
5.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Дети миллиардера: Папа, верни нам маму!
вертикальный сериал, мелодрама
2024, Канада
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Избранная короля-альфы
вертикальный сериал, мелодрама
2024, Канада
0.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Наши темные секреты
вертикальный сериал, мелодрама
2024, Канада
0.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Моя уборщица – гендир!
вертикальный сериал, мелодрама
2024, Канада
0.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мия и Коди
детский, фантастика
2024, Канада/США
0.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Охотники за лобстерами
телешоу
2024, Канада
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Перекресток Салливанов
драма, мелодрама
2023, Канада
6.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
План Б
драма, фантастика
2023, Канада
5.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Нераскрытое дело
драма, триллер
2023, Канада
5.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Измены
драма
2022, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Билет в один конец
драма, триллер, детектив
2022, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Больница Сент-Винсент
драма
2022, Канада
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Секта «Сириус»
документальный, криминал
2022, Франция/Канада
0.0
Реклама 18+
•••
✕
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Океанский патруль
комедия, приключения, детский
2021, Канада
8.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Мы
драма
2021, Канада
8.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
После
драма, мини-сериал
2021, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
✕
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Хэйли и Волшебное Сердце
детский, фэнтези
2021, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Портрет убийцы
драма, криминал
2021, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Мышеловка
триллер
2021, Канада
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
День мертвецов
ужасы
2021, Канада
4.0
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Парни
драма, комедия
2020, Канада
7.0
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Приключения Тома Сойера
приключения, комедия, семейный
2020, Канада/Франция
0.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал
2019, Канада
7.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Тобот Атлон
приключения, детский
2019, Канада
7.0
Реклама 18+
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Отправление
драма, триллер, детектив
2019, Канада/США/Великобритания/Германия
6.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Секретные рецепты Мэри Берг
телешоу
2019, Канада
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Картер
драма, криминал
2018, Канада
6.0
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