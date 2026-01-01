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Киноафиша Онлайн Сериалы Аниме Япония 2025

Японские сериалы 2025 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские аниме сериалы 2025 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских аниме сериалов 2025 года.
Гачиакута
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
8.0
Клеватесс
Клеватесс
аниме , боевик, приключения 2025, Япония
7.0
Темный демон
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
7.0
Титосэ в бутылке Рамунэ
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия 2025, Япония
6.0
Ведьмнадзор
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези 2025, Япония
6.0
Отель Тасокарэ
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика 2025, Япония
6.0
Адский учитель Нубэ
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик 2025, Япония
6.0
Запрещенный Крот
Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези 2025, Япония
6.0
Вечность Югурэ
Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама 2025, Япония
6.0
Домашний репетитор герцогини
Домашний репетитор герцогини
аниме , драма 2025, Япония
6.0
Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
комедия, приключения, аниме 2025, Япония
5.0
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик 2025, Япония
5.0
Твоя форма
Твоя форма
аниме 2025, Япония
5.0
Звезды классики
Звезды классики
аниме , драма, музыка 2025, Япония
5.0
Ниндзя и якудза
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал 2025, Япония
0.0
Готовка Ферма
Готовка Ферма
аниме , драма 2025, Япония
0.0
Леди со странным вкусом и безумный герцог
Леди со странным вкусом и безумный герцог
аниме , фэнтези, мелодрама 2025, Япония
0.0
Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью
Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью
приключения, аниме , фэнтези 2025, Япония
0.0
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