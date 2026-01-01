Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей

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