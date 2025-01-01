Меню
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Пять ночей с Фредди"
Все части фильма "Тихая ночь, смертельная ночь"
Все части фильма "Достать ножи"
Все части фильма "Джестер"
Все части фильма "Черный телефон"
Все подборки
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Мультфильмы 2021
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Лучшие российские детективы с закрученным сюжетом
Лучшие дорамы про школьников и студентов
Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь
Лучшие дорамы про убийц и маньяков
Все подборки
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Сериалы 2021
Сериалы
Аниме
Япония
Смотреть японские аниме сериалы
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы аниме онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов аниме.
Еще...
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
8.0
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
7.0
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези
2025, Япония
6.0
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия
2025, Япония
6.0
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика
2025, Япония
6.0
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик
2025, Япония
6.0
Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама
2025, Япония
6.0
Твоя форма
аниме
2025, Япония
5.0
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик
2025, Япония
5.0
Звезды классики
аниме , драма, музыка
2025, Япония
5.0
Леди со странным вкусом и безумный герцог
аниме , фэнтези, мелодрама
2025, Япония
0.0
Дандадан
аниме
2024, Япония
8.0
Самый известный диктор создаёт самый великий в мире клан
аниме
2024, Япония
7.0
Томбо!
драма, аниме , спорт
2024, Япония
6.0
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези
2024, Япония
6.0
Аля иногда кокетничает со мной по-русски
комедия, аниме , мелодрама
2024, Япония
6.0
Волшебница и злой офицер
комедия, аниме , фэнтези
2024, Япония
6.0
Моя подруга-олениха Нокотан
комедия, аниме
2024, Япония
6.0
Плачущий призрак на пенсии
аниме
2024, Япония
6.0
Высокоскоростная этуаль
аниме , спорт
2024, Япония
6.0
Хайгакура
боевик, аниме , фэнтези
2024, Япония
5.0
Эльф не может похудеть
комедия, аниме
2024, Япония
5.0
Звездное дитя
драма, аниме
2023, Япония
8.0
Опасность в моем сердце
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
8.0
Кулинарные скитания в параллельном мире
приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
7.0
Рагна Багровый
аниме , боевик, фантастика
2023, Япония
7.0
Парадоксальный лайв
аниме , музыка
2023, Япония
5.0
Синяя тюрьма: Блю Лок
аниме , спорт
2022, Япония
8.0
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения
2022, Япония
8.0
Кардинал теней
боевик, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.0
Саюки: Перезарядка – Зероин
аниме , приключения, комедия
2022, Япония
6.0
Перестану быть героем
аниме
2022, Япония
6.0
О моем перерождении в меч
аниме , фэнтези, боевик
2022, Япония
0.0
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
7.0
Истребитель демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
8.0
Задержи этот звук: Звуки жизни
драма, аниме
2019, Япония
7.0
Безруков и Пересильд сыграют в «Фурии» — сериале от режиссера Александра Ханта: но кто же станет той самой рыжей Бестией?
Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал?
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes
Зима близко, и это – Москва-77: со звездой «Игры престолов» выйдет шпионский триллер про СССР – отметьте дату кружком
Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая
6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец
