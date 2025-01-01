Безруков и Пересильд сыграют в «Фурии» — сериале от режиссера Александра Ханта: но кто же станет той самой рыжей Бестией?

Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал?

«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes

Зима близко, и это – Москва-77: со звездой «Игры престолов» выйдет шпионский триллер про СССР – отметьте дату кружком

Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая

6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор