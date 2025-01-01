Меню
Время, когда анимационные сериалы или полнометражные фильмы предназначались в основном для детей, безвозвратно ушло. Мультипликация сделала огромный шаг вперед, и теперь анимационные сериалы ни в чем не уступают игровым. Некоторые из них и вовсе стали культовыми, как, например, «Рик и Морти» или «Время приключений», и сегодня не упомянуть их в разговоре о самых лучших сериалах своей эпохи просто невозможно. Даже то, что замаскировано под детскую анимацию, порой скрывает в себе далеко не детский контент, и это делает просмотр таких сериалов одинаково увлекательным как для маленьких, так и для взрослых зрителей.

Из всего многообразия сегодня сложно выбрать лучшие сериалы в жанре анимации, так как не последнюю роль в них играет рисовка, а тут на всех угодить просто невозможно. Кто-то предпочтет стилизацию под комиксы, кому-то нравится максимально упрощенная и близкая в жизни анимация, а другие с интересом будут наблюдать за тем, как далеко может зайти фантазия авторов при создании героев. На первый взгляд может показаться, что начинкой любого анимационного сериала является простенький незамысловатый сюжет. Но почти в любом из них особо внимательные зрители могут найти «интеллектуальные» пасхалки к философским концепциям, истории или поп-культуре. Какой бы из множества мультипликаций вы ни отдали предпочтение, сегодня существует большое количество вариантов, чтобы смотреть анимационные сериалы онлайн, причем как для взрослых, так и для малышей.

Ну, погоди! Каникулы
Ну, погоди! Каникулы
анимация, семейный, комедия 2021, Россия
0.0
Лапша и булочка
Лапша и булочка
анимация, детский 2020, ЮАР
0.0
Лекс и Плу: Космические таксисты
Лекс и Плу: Космические таксисты
детский, семейный, анимация 2019, Россия
0.0
Как завести друзей с Ам Нямом
Как завести друзей с Ам Нямом
анимация, короткометражный 2016, Россия
0.0
Суперчетверка
Суперчетверка
комедия, приключения, анимация 2014, Франция
7.0
Жила-была Царевна
Жила-была Царевна
детский, анимация 2013, Россия
0.0
Том и Джерри
Том и Джерри
анимация 1940, США
0.0
