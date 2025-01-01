Меню
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские сериалы приключенческие онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских сериалов приключенческих фильмов.
Гардемарины, вперед!
Гардемарины, вперед!
драма, приключения, мелодрама 1988, СССР
7.0
Визит к Минотавру
Визит к Минотавру
приключения, криминал, детектив 1987, СССР
7.0
Гостья из будущего
Гостья из будущего
приключения, детский, фантастика 1985, СССР
7.0
ТАСС уполномочен заявить...
ТАСС уполномочен заявить...
приключения, детектив 1984, СССР
7.0
Последнее лето детства
Последнее лето детства
приключения, криминал, семейный 1975, СССР
6.0
Крах инженера Гарина
Крах инженера Гарина
драма, приключения, фантастика 1973, СССР
6.0
