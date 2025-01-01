Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест)

«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям

«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей

Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится

Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»

Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»